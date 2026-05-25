Monrosi, sobre Zapatero: "No puedes intentar ser como Mujica por las mañanas y por las noches ser como González o Aznar"

Tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, el periodista de 'eldiario.es' analiza el desgaste de su figura y sostiene que su "mito político" estaría ya en declive.

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'eldiario.es' José Enrique Monrosi analiza la caída de José Luis Rodríguez Zapatero, una figura que, para muchos —como señaló la periodista Lucía Méndez— representaba "un auténtico mito".

Monrosi distinguie entre el plano judicial y el político a la hora de valorar el desgaste del expresidente. "Si se ha caído ese mito hay dos elementos muy diferenciados: uno es el judicial. Vamos a ver qué pasa. El juez ha trazado una línea de puntos entre cosas que parecen bastante evidentes, pero sobre las que no hemos visto las pruebas. Todavía no hemos visto los mensajes de Zapatero o de su secretaria ejerciendo tráfico de influencias", explica.

Sin embargo, subraya que el mayor impacto no llega del ámbito judicial, sino del político. "Otra cosa es lo político. El mito,se ha caído por lo político", afirma, al considerar que incluso en el mejor escenario para el expresidente, su imagen pública ya estaría dañada.

"En lo político, poniéndonos en el mejor de los casos, aunque sea muy poco probable que lo judicial le vaya muy bien a Zapatero, la figura política y el mito ya se han caído", añade.

El periodista cierra su análisis con una reflexión sobre la coherencia en la imagen pública de los líderes: "No puedes intentar ser Pepe Mujica por la mañana y por las noches ser como Felipe González o José María Aznar".

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