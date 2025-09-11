Yago Rodríguez, sobre el ataque a Polonia: "Por primera vez, los rusos están poniendo a prueba a la OTAN"

El director de The Political Room ha advertido sobre el dilema que afronta la OTAN tras la incursión rusa: responder con firmeza para evitar nuevas provocaciones, pero sin desencadenar una peligrosa escalada.

El presidente Donald Trump ha reaccionado este miércoles con visible asombro ante la incursión de drones rusos en Polonia, país miembro de la OTAN al que ha prometido defender en medio de la creciente tensión con Moscú. "¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones?", ha cuestionado el mandatario en una breve publicación en Truth Social. "¡Aquí vamos!", ha escrito.

El director 'The Political Room' Yago Rodríguez ha advertido que el episodio supone un punto de inflexión: "Hay que tomar medidas muy serias. Hasta ahora los rusos podían aceptar que se les escapara una misión, que destruyeran una fábrica destinada a Ucrania en alguna zona de Europa. Pero nunca se habían atrevido a lanzar objetos en el marco de un ataque convencional sobre territorio ucraniano desde un país de la OTAN. Están poniendo a prueba la Alianza Atlántica".

Según Rodríguez, "por primera vez se está poniendo a prueba de verdad a la OTAN. Han pasado tres años sin que Rusia se atreviera a dar este paso, y ahora lo hace".

El experto plantea un dilema crucial: "¿Vamos a tragarnos esto y no hacer nada, con el riesgo de que vaya a más? ¿O vamos a reaccionar? Habrá que medir muy bien la respuesta para no provocar una escalada, pero tampoco podemos ceder y permitir que los rusos crean que pueden seguir avanzando".