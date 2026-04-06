Yago Rodríguez analiza la propuesta de alto el fuego entre EEUU e Irán: "Habrá muy probablemente una guerra larga"

La opinión de Yago Rodríguez sobre la negociación entre Estados Unidos, Irán y varios mediadores regionales apunta a un escenario poco optimista. Aunque las partes estarían discutiendo un posible alto el fuego, el analista considera que la probabilidad real de que se consolide es limitada.

La opinión de Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', sobre la negociación entre Estados Unidos, Irán y varios mediadores regionales apunta a un escenario poco optimista. Aunque las partes estarían discutiendo un posible alto el fuego de 45 días que podría allanar el camino hacia el fin definitivo del conflicto, el analista considera que la probabilidad real de que se consolide es limitada.

Durante su intervención en Al Rojo Vivo, Rodríguez ha sido tajante: "Habrá muy probablemente una guerra larga". En su análisis, subraya que Donald Trump está recurriendo a una estrategia de presión máxima sobre Irán, combinando una retórica agresiva con importantes despliegues militares en la región.

Sin embargo, advierte que estas acciones no garantizan resultados. "No está nada claro cómo va a poder romper ese nudo gordiano que constituye ahora mismo el estrecho", señala en referencia al Estrecho de Ormuz, un enclave clave para el equilibrio geopolítico y energético global.

Rodríguez también pone en duda la eficacia del actual despliegue militar estadounidense. A pesar del envío de unidades como la 82ª División Aerotransportada y el despliegue de brigadas de marines, considera que "no está claro qué se puede hacer con eso", y añade que no parece una fuerza suficiente como para abrir de forma decisiva el estrecho de Ormuz.

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