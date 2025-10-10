Ahora

Primera fase del plan de Trump

Yago Rodríguez advierte sobre el alto el fuego en Gaza: "No es el fin del conflicto; seguiremos viendo bombardeos"

El analista, en Al Rojo Vivo, interpreta el alto el fuego entre Hamás e Israel como una rendición del grupo palestino. Advierte que el conflicto seguirá activo, con posibles bombardeos y enfrentamientos dentro de la Franja de Gaza.

En Al Rojo Vivo, el analista Yago Rodríguez ha profundizado en el alto el fuego entre Hamás e Israel. A su juicio, "Hamás se está rindiendo, está cediendo su última carta".

Rodríguez explica que, por el momento, "los israelíes parecen tener la intención de cumplir el acuerdo, pero a partir de ahí podrán jugar con qué porcentaje de la Franja se quedarán y si pretenden establecer o no un gobierno de ocupación".

El analista añade que "la inteligencia israelí ya está apoyando a determinadas facciones dentro de la Franja para que se enfrenten a Hamás".

En su opinión, "este es un alto el fuego, pero no el fin del conflicto, que probablemente seguirá activo" y aclara: "puede que ya no veamos una brigada entrando en Gaza, pero sí continuarán los bombardeos ocasionales y los combates dentro de la Franja".

