Las autoridades prorrusas siguen adelante con su intención de celebrar plebiscitos de adhesión a Rusia en Lugansk y Donetsk, así como en otras zonas de Ucrania en manos de las tropas rusas, como Jersón y Zaporiyia. "No se le puede llamar referéndum, porque esto no es un referéndum", denuncia al respecto Margaryta Yakovenko en Al Rojo Vivo, donde incide en que "una votación no tiene tampoco por qué ser democrática pero esto desde luego ni siquiera va a ser una votación".

La periodista y escritora de origen ucraniano apunta que el sistema de votación "va a ser incluso online, porque dicen que es demasiado peligroso salir a la calle para votar".

"Yo creo que va a votar hasta mi abuelo muerto, porque aquí va a votar todo el mundo", denuncia, apuntando que "probablemente van a hacer unas listas de personas que vivían en esas zonas en algún momento, probablemente ya ni siquiera vivan en esas zonas, y dirán que apoyan esta nueva inclusión de cuatro regiones ucranianas dentro de Rusia".

En este sentido, Yakovenko recuerda que el Donbás todavía no es ruso, aunque Moscú reconoció a Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes antes de lanzar su invasión contra el país vecino. "Pero no es Rusia de momento y Zaporiyia y Jersón, mucho menos", zanja. Puedes ver su intervención en el vídeo que ilustra estas líneas.