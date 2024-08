La situación en Ceuta ante la llegada constante de migrantes está llegando a su límite, sobre todo respecto a la cantidad de menores no acompañados que se lanzan al mar para llegar a nado a territorio ceutí. Una cuestión que este martes ha abordado en Al Rojo Vivo, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, el cual no ha dudado en advertir que "si este flujo de entrada continúa con la misma intensidad ya no habrá ni capacidad económica para mantener el funcionamiento del servicio".

El popular, que esta tarde hablará con su homólogo canario para abordar el asunto, ha asegurado que "este mes de agosto ha sido especialmente difícil", a pesar de que la migración irregular es "un factor crónico" de la ciudad autónoma sobre el que lamenta estar "muy habituados". Hace hincapié en los menores "cuya acogida es competencia de la Ciudad de Ceuta".

No obstante, hace un llamamiento a la actuación del Estado, al que se refiere tanto "al Gobierno" central como "a todas las comunidades autónomas": "Necesitamos el apoyo de todos". Asimismo, ha subrayado que la situación, ahora "a final de mes", al tiempo que que ha recordado que el pasado 15 de agosto ya pidió un "SOS" para Ceuta.

En esa línea, el dirigente ceutí ha enfatizado que en Ceuta han "visto multiplicada por cinco el número de menores que llegaron el año pasado" a la ciudad, al tiempo que ha concretado que "en el día de ayer llegaron 22 más". "Si este flujo de entrada continúa con la misma intensidad ya no habrá ni capacidad económica para mantener el funcionamiento del servicio", ha advertido.