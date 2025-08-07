Pablo Pombo, sobre PP y Vox en Jumilla: "Esta medida no busca la ley, busca generar conflicto"

El periodista critica la prohibición de actos religiosos en polideportivos de Jumilla, impulsada por PP y Vox. Afirma que vulnera derechos fundamentales, busca el conflicto y alerta: "La derecha crece mientras la izquierda no se entera".

En Al rojo vivo, Pablo Pombo ha mostrado su rechazo a la medida adoptada por PP y Vox en Jumilla (Murcia), que prohíbe la celebración de actos religiosos en instalaciones deportivas, donde hasta ahora los hacía la comunidad islámica.

Según el periodista, la decisión "carece de toda base legal, vulnera el artículo 16 de la Constitución Española y contraviene la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980".

Pombo considera que, si esta norma llega a tribunales superiores, será revocada porque "vulnera derechos fundamentales"."Esta medida no busca aplicar la ley; lo que busca la derecha es provocar conflicto en las calles. Están jugando con fuego y alimentan una guerra cultural que la izquierda no está entendiendo".

El periodista alerta de una estrategia política que considera peligrosa: "Es muy eficaz presentar al otro como problemático. Exagerar, alimentar la angustia identitaria funciona, porque esa angustia existe, sobre todo en los entornos de clase trabajadora. Polarizar, especular con el odio, eso es lo que acaba aumentando la percepción de inseguridad".

Y añade: "Una vez que alguien se siente atacado en su identidad, en su forma de vida, en su cultura, el resto viene solo: ahí surge la demanda de mano dura".

Finalmente, lanza un aviso a la izquierda: "Mientras la izquierda no se entera, la derecha crece. La izquierda tiene que recuperar la conciencia de clase y entender que hay que proteger lugares como Jumilla, donde la percepción de abandono es muy fuerte".