Ahora

"Una riqueza cultural"

"Verla así nos hizo sentir que perdíamos parte de nuestra historia": la Mezquita de Córdoba, mucho más que un monumento

Los detalles El templo, que fusiona el arte islámico y cristiano y se caracteriza por sus grandes arcos, fue construido por Abderramán I en el año 785 d.C. y se convirtió en Patrimonio Mundial de la Unesco en 1984.

Turistas en el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un gran susto dejaba a toda la ciudad de Córdoba con el corazón encogido este viernes. Un pequeño incendio originado en su famosa y reconocida Mezquita-Catedral hacía saltar todas las alarmas de los ciudadanos, sin embargo, el operativo de extinción dio sus frutos y finalmente el monumento resistió.

El templo, que fusiona el arte islámico y cristiano, fue construido por Abderramán I en el año 785 d.C. y fue declarado Patrimonio Mundial de la Unesco en 1984.

Asimismo, es uno de los símbolos de la zona andaluza y uno de los más visitados de España: solo en 2024 fue frecuentado por más de dos millones de personas.

"Es una maravilla", dicen algunos, mientras otros creen que además de ser "una riqueza cultural" también lo es "a nivel religioso".

"Verla así nos hizo sentir que perdíamos parte de nuestra historia", revelan los cordobeses, que sufrieron momentos de tensión mientras las llamas se adueñaban del monumento, que destaca entre otras cosas por sus grandes arcos.

Aunque el fuego ha causado daños posteriores, como el derrumbe parcial de alguno de sus techos, este pudo ser rápidamente controlado gracias a un Plan de Autoprotección que cuenta con sensores que vigilan las 24 horas.

El incidente dio comienzo sobre las 21.15 de este viernes y hasta 40 efectivos de los Bomberos tuvieron que intervenir con inmediatez.

Las 6 de laSexta

  1. Colapsa el techo de una de las capillas afectadas por el fuego en la Mezquita de Córdoba
  2. Trump - Putin, una relación de amor y odio: del halago a la amenaza... ¿y al pacto en Alaska por la paz?
  3. Gaza es sinónimo de muerte: ya son 212 los fallecidos por inanición mientras Netanyahu amenaza con vaciar la ciudad
  4. "Objetivo cumplido": así fue el Pleno más tenso de Jumilla en el que se decidió vetar celebraciones islámicas
  5. El incendio en San Bartolomé de Pinares obliga al desalojo de dos barrios en Navas del Marqués
  6. Dos muertos en un accidente de avioneta en Requena: el aparato ha quedado completamente calcinado