El informe de la UCO sobre la 'trama Koldo' desmiente a José Luis Ábalos y recoge que el exministro de Transporte conocía con antelación el viaje de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España. Un hecho sobre el que llegó a informar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En Al Rojo Vivo han rescatado la entrevista que Ábalos concedió a Ana Pastor en 'El Objetivo', en el que se le puede escuchar hablando sobre este tema. "Mintió", ha destacado Antonio García Ferreras.

En concreto, el exministro llegó a asegurar en ese momento que él no mantuvo ninguna reunión con Delcy Rodríguez, señalando que se enteró de su viaje por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Él me dijo que le había llegado información de que en ese avión viajaba la vicepresidenta de Venezuela y que tenía que asegurarme de que no iba a entrar", explicaba en ese momento.

Un encuentro que confesó que había durado 20-25 minutos. "Me subo al avión, yo no la conocía. Me dice que tenía claro que no podía entrar y que iba para Turquía", confesaba en ese instante.

Una información que ahora se ha visto desmentida con el informe de la UCO. Además, Pedro Sánchez, también ha reconocido que fue "informado" por el exministro de Transportes José Luis Ábalos del viaje de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España.