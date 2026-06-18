¿Van a querellarse el PSOE contra Leire Díez? "Nadie ha dicho que no vayamos a hacerlo": Montse Minguez, en Al Rojo Vivo

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, responde en Al Rojo Vivo a las preguntas de Antonio García Ferreras sobre los casos de presunta corrupción que afectan al partido. En el vídeo, al completo su entrevista con Antonio García Ferreras.

"Seguimos manteniendo lo que venimos diciendo desde el primer día, mantenemos la confianza en el presidente Zapatero. Estamos en una fase en la que se tienen que esclarecer muchas cosas y vamos a confiar en la presunción de inocencia y en el Estado de Derecho", asegura Montse Mínguez, portavoz del PSOE minutos después de que el juez del caso Plus Ultra imputase a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y a su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Tras contestar a todas las preguntas que le ha formulado Antonio García Ferreras sobre el caso Zapatero, le ha tocado el turno al llamado caso Leire, donde asegura que el PSOE no es el PP ya que ellos sí colaboran con la justicia.

"Aquí no va a haber destrucciones de pruebas. Aquí cuando la UCO entra por la puerta de la calle Ferraz encuentra papeles, que hasta se nos ha llegado a criticar de por qué guardábamos determinados papeles en un sótano. ¿Qué hubieran preferido que hiciéramos? ¿Que los hubiéramos destruido como el PP? Pues no. Se colabora con la justicia, se da toda la documentación que se nos pide y, evidentemente, transparencia máxima, como dicen los índices de transparencia de los partidos políticos", afirma Mínguez.

Insiste además la portavoz del PSOE en que estos argumentos no se tratan del 'y tú más', sino de no recibir lecciones del PP. En el caso de Leire, defiende que "estamos en los inicios, en sumarios y todo el mundo da por hecho y por causas probadas todo lo que se dice allí. Veremos lo que hay. El PSOE actúa desde el minuto uno. Ni el señor Santos Cerdán ni el señor Ábalos forman parte del partido. Actuamos, colaboramos con la justicia y con la máxima transparencia en todos los procesos. Somos un partido limpio".

Ahora bien, ¿por qué entonces la gerente del partido, Ana María Fuentes, imputada sigue en su cargo?", le pregunta Antonio García Ferreras. "Porque el proceso está en fase de investigación y podrá probar su inocencia. Estamos hablando de que firmó un contrato para unos determinados servicios que se les presta un partido político como puede ser asesoría o puede ser comunicación. Estamos hablando de una trabajadora de la casa, como los hay tantos que cumplen con sus funciones y, por lo tanto, tienen derecho también a defenderse", reponde Mínguez.

E insiste: "Todo lo que sale en un sumario son investigaciones policiales que mucha gente ya da por hecho que son sentencias y condenas. Y, evidentemente, las investigaciones policiales muchas veces decaen porque se demuestra que lo que se dice o lo que se intuye no es cierto".

Y ahora, la pregunta clave: "¿Por qué si Leire Díez era Antoñita la Fantástica, una farsante o una resentida, ustedes todavía no han decidido querellarse contra ella? ¿Le tienen miedo a Leire Díez?", pregunta Ferreras. "Miedo ninguno", responde Mínguez.

Ahora bien, los tiempos son los tiempos, argumenta la portavoz socialista: "Estamos en tiempos que son los judiciales, en los indicios, en los sumarios y, como decía antes, todo lo que se dice se tendrá que probar o no, y hay determinadas cosas que a lo mejor caen y otras cosas seguramente se elevarán".

Y, por lo tanto, "teniendo la seriedad que tenemos y sabiendo cómo son los procesos judiciales, se tiene que actuar cuando se tengan pruebas contundentes. Nadie ha dicho que no vayamos a hacerlo, así que dejémosle tiempo al tiempo", asegura Mínguez, concluyendo y reiterando una vez más que cada cosa tiene su tiempo: "Y no, no negamos en ningún momento que no lo vayamos a hacer".

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