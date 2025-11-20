Valdivia, tajante contra Catalá por lo que ha dicho sobre la dictadura de Franco: "Es absolutamente perverso"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia condena las palabras de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, por no condenar la dictadura franquista. Ha asegurado que "tuvo partes buenas" y que ella "respeta todas las etapas de la historia" de España. En el vídeo, los detalles.

María José Catalá, alcaldesa de Valencia (PP), y la que fue favorita de Génova para sustituir a Carlos Mazón en la Generalitat ha evitado condenar la dictadura franquista, señalando, en una entrevista con Carlos Alsina, en Onda Cero, que fue una etapa con lados "positivos y negativos". Catalá ha destacado que ella "respeta todas las etapas de la historia" de España, insistiendo en que en la dictadura se hicieron cosas "beneficiosas".

"Es absolutamente perverso lo que ha dicho. Catalá no sería alcaldesa en una dictadura porque no había elecciones libres y menos que las pudiera ganar una mujer", afirma el periodista Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de InfoLibre, en el día además en que se cumple Ni la señora Catalá ni el conjunto de mujeres, añade Valdivia, no podrían ni divorciarse, ni abortar, ni siquiera tener una cuenta corriente...

"Desde el punto de vista como alcaldesa, como mujer y desde el punto de vista democrático", afirma el periodista, "lo que ha dicho es nefasto". Y lo que es peor: "Está dando alas a un discurso revisionista", remata Valdivia. En el vídeo podemos ver al completo su opinión.

