Valdivia señala que Junts está en "un callejón sin salida": "Si Puigdemont permite un Gobierno de PP y Vox, sería un fallo enorme"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia analiza los últimos planes de Junts per Catalunya. "En este momento, para ellos, hay dos palabras clave: Aliança Catalana", afirma. En el vídeo, los detalles.

Valdivia

Junts se plantea consultar a su militancia si debe seguir apoyando o no al Gobierno, pero fuentes de la formación independentista descartan la posibilidad de una moción de censura: "Ni de coña", aseguran. De nuevo, los de Puigdemont vuelven a apretar a Pedro Sánchez. Para el periodista Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de 'InfoLibre', Junts vuelve a tensar la cuerda.

Sin embargo, es importante recordar que, en estos momentos, tal como indica el periodista, hay dos palabras clave para Junts: Aliança Catalana. Según todas las encuestas, hay un transvase brutal de votos. Pero, sin duda, los de Puigdemont están en un callejón sin salida, afirma Valdivia.

"Si es laberíntica la situación que tiene con el PSOE, más aún lo sería unirse al PP y a Vox, en una situación en Cataluña en la que no quieren ese desafío que supondría tener a la ultraderecha en La Moncloa, porque hemos escuchado una política completamente anticatalana por parte de Abascal", explica Valdivia, señalando, por tanto, que "si Puigdemont permite que el PP y Vox lleguen a La Moncloa, buena parte del electorado en Cataluña podría afearle haber abierto ese paso (...) Y sería un fallo enorme".

En el vídeo podemos ver al completo este análisis. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

