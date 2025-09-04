Ahora

Valdivia señala como "absolutamente reprochable" que Feijóo no acuda a la apertura del Año Judicial: "Se cree más que el rey"

"Feijóo ha decidido que ser un hombre de Estado es precisamente no hacer de hombre de Estado", afirma el periodista Antonio Ruiz Valdivia. En el vídeo, podemos ver al completo su análisis.

Alberto Núñez Feijóo ya ha confirmado que no estará este viernes en la apertura del Año Judicial: será la primera vez que el líder del PP no acuda a este importante acto institucional. A esa misma hora, de hecho, Feijóo estará en un acto en Madrid con la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

"Se cree más que el rey, más que los jueces y fiscales, más que el Gobierno y ha decidido que ser un hombre de Estado es precisamente no hacer de hombre de Estado", afirma contundente el periodista Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de 'InfoLibre'.

"Es absolutamente reprochable que Feijóo no esté en ese acto", añade el periodista, recordando que Feijóo va a estar en un acto del PP de Madrid y esto es, para él, la "raíz del problema": "Feijóo se va mañana no con el rey y con el Gobierno, sino con los mentirosos, porque este caso es el del presunto fraude fiscal del novio de Ayuso". En el vídeo podemos ver completa su intervención.

