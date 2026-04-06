Valdivia reflexiona sobre el caso Kitchen: "Mucha bandera de España y luego utilizas a la Policía de tu país para obstruir a la Justicia"

El periodista de 'infoLibre' ha reaccionado en Al Rojo Vivo a las imágenes publicadas por El Español sobre la "vida padre" de José Luis Ábalos y Koldo García: "Me parece repugnante que alguien se pudiera enriquecer de manera ilegal durante la pandemia".

El periodista de 'infoLibre', Antonio Ruiz Valdivia, ha reaccionado en Al Rojo Vivo a las imágenes publicadas por El Español sobre la "vida padre" de José Luis Ábalos y Koldo García. "Me parece repugnante que alguien se pudiera enriquecer de manera ilegal durante la pandemia, mientras morían decenas de compatriotas cada día", ha afirmado con contundencia.

El periodista ha subrayado que ahora es el turno de la justicia: "Es la hora de que se dictamine. Lo que sí veo en esos mensajes es que probablemente no sabían nada, porque, de haberlo sabido, se habrían guardado mucho de escribir ese tipo de mensajes personales". En este sentido, ha insistido en que "toda la responsabilidad judicial debe esclarecerse".

Ruiz Valdivia también ha querido ampliar el foco y comparar este caso con otros como el de Operación Kitchen. "España no es un país con una administración corrupta. La inmensa mayoría de los funcionarios actúa con respeto absoluto a la legalidad. Los problemas suelen darse en el ámbito de los partidos políticos, y eso es algo que también debemos poner en valor como país", ha señalado.

Sobre el impacto político, ha destacado que el caso de Ábalos y Santos Cerdán supone un golpe "dolorosísimo" para el PSOE, que "probablemente estaría en otra posición en las encuestas de no ser por estos casos". No obstante, ha apuntado que la reacción del partido ha sido "más temprana" que en otros escándalos: "A día de hoy, el Partido Popular no ha pedido perdón por Kitchen".

Por último, ha llamado a una reflexión profunda sobre el uso de las instituciones: "En el caso Kitchen vimos cómo se utilizó a la Policía, una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos, para destruir pruebas. Eso es lo más antipatriota que se puede hacer: llenarse la boca con la bandera y luego usar a la policía para obstruir la justicia".

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