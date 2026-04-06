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Entrevista al ministro José Manuel Albares, este martes a partir de las 11:00 horas en Al Rojo Vivo con Antonio García Ferreras

Antonio García Ferreras lidera este martes el programa Al Rojo Vivo con una entrevista especial que va a tener como protagonista al ministro de Exteriores José Manuel Albares. En laSexta a partir de las 11:00 horas.

Entrevista al ministro José Manuel Albares, este martes a partir de las 11:00 horas en Al Rojo Vivo con Antonio García Ferreras

Este martes, a partir de las 11:00 horas de la mañana, Antonio García Ferreras entrevistará al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Una conversación extensa y centrada en los principales problemas de la actualidad política internacional, con la guerra en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz ya mostrando sus consecuencias económicas en medio mundo.

Coincidiendo con el fin del ultimátum lanzado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra el régimen iraní, en Al Rojo Vivo se pondrán sobre la mesa preguntas claves. Si Trump cumple su palabra e inicia una guerra aún más potente, con ataques contra infraestructuras claves y energéticas en Irán, ¿qué podemos esperar?

Con Antonio Ferreras, el ministro José Manuel Albares y el resto de expertos políticos y periodistas, se abre de nuevo el debate para saber si nos enfrentamos a una guerra larga y de desgaste o existe la posibilidad de un alto el fuego. Todo, en Al Rojo Vivo este martes a partir de las 11:00 horas, en laSexta.

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