Valdivia, sobre Mazón: "Es la negligencia hecha persona"

En Al Rojo Vivo, el periodista ha expresado su asombro ante la situación de Mazón y la posición del PP al mantener su apoyo: "No comprendo, de manera humana, que alguien pueda seguir en su puesto después de lo que sucedió y después de escuchar los gritos de las familias de las víctimas".

En Al Rojo Vivo, Antonio Ruiz Valdivia ha expresado su asombro ante la situación de Mazón y la posición del Partido Popular al mantener su apoyo. "No comprendo, de manera humana, que alguien pueda seguir en su puesto después de lo que sucedió y después de escuchar los gritos de las familias de las víctimas", ha afirmado.

El periodista ha insistido en que "cuesta mucho, políticamente, entender que el PP siga manteniendo a Mazón; debería ser una cuestión de dignidad humana y política".

Y en una España que, según ha dicho, "está desgarrada, reviviendo ese dolor", ha subrayado que "debería haber un máximo respeto hacia las víctimas". A partir de ahí, ha sido tajante: "Mazón es la negligencia hecha persona. No hemos tenido un representante público con tan pocos escrúpulos en décadas en este país, y creo que, por el bien del PP y de la política en España, debería apartarse, porque no es digno de ocupar un cargo público".