Valdivia explica el papel clave de la directora de la Guardia Civil dentro del PSOE: "Ha sido uno de los apoyos principales de Sánchez"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia señala, en directo en Al Rojo Vivo, que la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, es "una figura muy, muy clave dentro del PSOE". En el vídeo, todos los detalles.

Uno de los focos tras conocer el sumario del llamado caso Leire, que vio la luz este pasado miércoles, es el de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ya que según la UCO, González activó el borrado de los chats de Leire y se reunió tres veces con ella. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido su "plena honestidad".

"Hay un análisis político muy importante en la figura de Mercedes González, que es una persona muy, muy cercana a Pedro Sánchez. Yo diría que es más sanchista que el propio Pedro Sánchez", afirma el periodista de InfoLibre, Antonio Ruiz Valdivia.

Explica Valdivia que ambos, Mercedes González y Pedro Sánchez, se conocen desde hace muchísimos años del Ayuntamiento de Madrid, que fue el inicio de la carrera política de Pedro Sánchez: "Mercedes González ha sido uno de los apoyos principales que siempre ha tenido a lo largo de la carrera de Pedro Sánchez y fue también elegida por el propio presidente para ser delegada del Gobierno en Madrid, para enfrentarse a las Administraciones de Ayuso y De Almeida.

Además, añade el periodista, "González estuvo a punto de ser candidata al Ayuntamiento de Madrid, pero al final no se fraguó esa operación y fue la elegida también para tomar el puesto de directora general de la Guardia Civil después de la salida abrupta del anterior".

Por lo tanto, recalca Valdivia, la actual directora de la Guardia Civil es "una figura muy, muy clave dentro del PSOE". Por lo tanto, "creo que son necesarias esas explicaciones, porque lo que pueda o no haber hecho, Mercedes González afecta de lleno a lo que es el corazón del partido", concluye Valdivia.

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