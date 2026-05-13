Valdivia: "Se está intentando usar a la Guardia Civil por parte de la derecha como arma política en las elecciones andaluzas"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia analiza cómo la polémica generada por las palabras de Montero, sobre la muerte de dos guardias civiles está siendo utilizada en la campaña política de las elecciones andaluzas, que se celebran este domingo, 17 de mayo.

Dos guardias civiles murieron el pasado fin de semana en unas narcolanchas mientras perseguían una narcolancha frente a las costas de Huelva. María Jesús Montero rectificó sus palabras, ya que calificó este hecho como "accidente laboral". La líder del PSOE andaluz se ha retractado, ya que sus palabras que no gustaron nada a las asociaciones de guardias civiles.

"Creo que la definición que hizo María Jesús Montero no fue la acertada. De hecho, ella luego la rectificó en Twitter, pero yo creo que se está intentando utilizar en la campaña andaluza la Guardia Civil como arma política por parte de la derecha", afirma el periodista Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de InfoLibre.

De hecho, el periodista quiere recordar que hay guardias civiles que van en listas, "en estas elecciones del 17 de mayo, Por Andalucía, el partido en el que están la Izquierda Unida y Podemos; y también por el PSOE va un guardia civil por la lista de Córdoba".

Por lo tanto, insiste Valdivia en que "estamos viendo una utilización", cuando este hecho "debería servir para reflexionar sobre cuando se intentan utilizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", más ahora que, estamos en pleno juicio de la Kitchen, donde el PP utilizó a la policía de este país para ocultar información y para obstruir a la justicia". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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