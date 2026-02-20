Valdivia, tras el escándalo del exDAO: "Me produce una sensación terrorífica ver cómo se utilizan casos de violencia machista para el juego político"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia critica el escándalo ocurrido en la Policía Nacional: "El relato de los hechos es absolutamente terrorífico", afirma. En el vídeo, todos los detalles.

La denuncia de un agente de policía al ya exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, por agresión sexual ha puesto en jaque a toda la cúpula policial, destapando, además, según han trasladado fuentes policiales a laSexta, que "los comportamientos inapropiados" del exDAO con las mujeres eran un secreto a voces en la Policía. ¿Qué se sabía entonces y qué no?

El periodista Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de 'InfloLibre', califica de "absolutamente terrorífico" el relato que hemos leído de lo que sucedió. Y le lleva, dice, a una reflexión: "Tenemos un profundo problema estructural en nuestra sociedad con las agresiones a las mujeres", afirma, aludiendo a casos recientes como la supuesta víctima del caso de Móstoles o al caso Salazar, dentro del PSOE. "Esto está pasando en la España de 2026", critica el periodista.

Por supuesto, añade, "que hay que poner el foco en los protocolos, pero esto no es una cuestión solo de protocolos, sino que es una cuestión social. Una cuestión de educación, y de todos, como sociedad, porque luego vemos también cómo se encubre a esos supuestos agresores".

Por último, el periodista quiere poner el foco en lo que pasó el miércoles pasado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, justo el mismo día en que salió a la luz este escándalo en la cúpula de la Policía Nacional: "Yo estuve el miércoles en la sesión de control en el Congreso y he de decir que me produce una sensación terrorífica ver cómo se utilizan estos casos y a las víctimas para el juego político". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

