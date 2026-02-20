Aimar Bretos: "Si a mí Marc Giró me dice 'vente a laSexta' yo lo dejo todo"

Los detalles Tras anunciarse su fichaje por laSexta, Aimar Bretos ha compartido en Al Rojo Vivo sus primeras emociones ante el reto del prime time: "Cuando escuché a Helena Resano decir 'bienvenido, Aimar', se me pusieron los pelos de punta".

Aimar Bretos, uno de los comunicadores más reconocidos y valorados del panorama audiovisual, se incorpora a laSexta para ponerse al frente de un nuevo programa en prime time. Tras hacerse pública la noticia, Bretos ha ofrecido sus primeras declaraciones en Al Rojo Vivo, donde no ocultó su emoción.

"Estoy muy emocionado por todo el cariño que estoy recibiendo. Desde que ayer se anunció que llegaba a laSexta, la respuesta ha sido increíble. Cuando escuché a Helena Resano decir 'bienvenido, Aimar', se me pusieron los pelos de punta", ha confesado.

El periodista también ha destacado la reacción de su entorno más cercano. "En casa están emocionadísimos. Ayer fue un auténtico subidón y sentir su apoyo lo hace todo todavía más especial. Me notas emocionado porque lo estoy. Creo que vamos a hacer un programa muy bonito, lleno de retos".

El periodista se suma al plantel de presentadores de Atresmedia, coincidiendo con la reciente incorporación de Marc Giró. Sobre esta coincidencia, ha dicho: "Le escuchaba en los Premios Iris diciendo 'vente a laSexta, vente a laSexta'… y al final dije: vale. Si Marc Giró me dice vente a laSexto, lo dejo todo. Y aquí estoy".

Aunque aún guarda muchos detalles, Bretos sí ha adelantado algunas claves del formato: "Va a ser en prime time y será el programa que a mí me gustaría ver en televisión. Intuyo que también te va a gustar a ti", dijo, en referencia a Antonio García Ferreras.

También ha explicado cómo recibió la propuesta. "Ana Pastor me dijo: 'Tengo una idea que es muy Aimar'. Quedamos, me la contó y pensé: igual sí que es muy Aimar. Yo solo pedí una cosa: hacer un programa del que dentro de unos años podamos sentirnos orgullosos, que la audiencia recuerde como un buen programa, con estándares periodísticos que comparto con la cadena, con Newtral y con vosotros".

Para cerrar, Bretos ha resumido su llegada con una frase: "Vengo con ganas de aventura y de hacer un buen programa. Creo que en este proyecto lo vamos a tener".

