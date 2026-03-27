Valdivia desvela que el nombramiento de Carlos Cuerpo ha sido "muy bien recibido" dentro del PSOE: "Representa la esencia socialdemócrata"

El ministro de Economía Carlos Cuerpo ha sido nombrado por Pedro Sánchez como el nuevo vicepresidente primero del Gobierno de España, con la salida de María Jesús Montero a Andalucía. Su nuevo nombramiento confirma su ascenso meteórico dentro del Gobierno. Cuerpo llegó al Gobierno sin hacer ruido, como segundo de la entonces ministra de Economía Nadia Calviño y, en cinco años, ha pasado de secretario de Estado a convertirse en el número dos del Gobierno de coalición.

El periodista Antonio Ruíz Valdivia, de 'InfoLibre', destaca la figura de Carlos Cuerpo: "Es interesantísima. Por un lado tiene ese carácter tecnócrata, algunos dicen curso que viene de la administración más carácter económico, frío incluso... El presidente del Gobierno manda un mensaje de que quiere gestión en un momento de convulsión económica por la guerra de Irán".

Y a la vez, añade el periodista, "ha gustado muchísimo este nombramiento dentro del partido, aunque él no tenga carné, porque él representa lo que muchos dicen que es la esencia socialdemócrata y la historia de mucha parte de este país".

Así, recuerda Valdivia que Cuerpo viene de una familia humilde de Extremadura, como él siempre cuenta. Su abuelo tuvo que ponerse a trabajar de muy pequeñito, iba a la mina con una burra, pero consiguió que sus hijos fueran a un colegio de Badajoz. Posteriormente, sus padres emigraron a Suiza, que es una historia, confiesa Valdivia, que "conocemos mucho las personas que venimos del sur, que es una constante, los andaluces y los extremeños que tuvieron que ir al resto de Europa" y desde allí consiguen que sus hijos estudien. Cuerpo estudió Economía en la Universidad pública de Extremadura.

"Hoy el nieto de aquella familia tan humilde que iba con una burra a trabajar, es hoy el vicepresidente primero y puede hablar japonés en un foro internacional. Por lo tanto es un mensaje económico, pero tiene un mensaje que gusta muchísimo en el PSOE", asegura Valdivia.

Antes de esto, escuchamos en este vídeo unas palabras de María Jesús Montero que pronunciaba unas palabras en el traspaso de carteras: Carlos Cuerpo y Arcadi España juraban sus nuevos cargos ante el rey. Valdivia destaca que Montero da un salto político muy complicado a Andalucía donde las encuestas, de momento, no están de su lado. "Vamos a ver qué pasa, porque Andalucía tiene muchas sorpresas en las urnas. Lo hemos visto en algunas elecciones. Que se lo recuerden, por ejemplo a Javier Arenas", afirma Valdivia.

Por otro lado, añade que "el quid de la cuestión", en estos momentos, en Andalucía es si Juanma Moreno puede mantener una mayoría absoluta o si la pierde: "Si la pierde, le colocaría en una situación bastante complicada al PP porque es el varón más moderado (....) y quedar en manos de Vox sería muy complicado para el futuro político Moreno".

En el vídeo podemos ver al completo su intervención, así como un estracto de las palabras de Montero en este transpaso de carteras.