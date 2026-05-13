Ángeles Caballero, sobre Clavijo: "Le ha faltado mucha prudencia en sus declaraciones y no pasa nada por reconocerlo"

La periodista de El País analiza las mentiras y las declaraciones que ha dado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a lo largo de estos últimos días en plena crisis del hantavirus. En el vídeo, al completo su intervención.

Después de que el operativo del desembarco del crucero afectado por hantavirus en Tenerife fuera un éxito y el mundo entero no aplaudiera por ello, Fernando Clavijo, presidente de Canarias, por Coalición Canaria, sigue en sus críticas hacia el Gobierno de España.

Tanto es así que este miércoles, y a petición propia, Clavijo está compareciendo en el parlamento canario y sigue en sus trece contra el Gobierno central: "Lo que ha obtenido el Gobierno de Canarias y todos los canarios han sido arrogancia, prepotencia, caciquismo y por supuesto, mentiras y ocultar la información...". Sigue por tanto insistiendo en sus errores y mentiras.

La periodista Ángeles Caballero, de 'El País', no pone en duda que el presidente canario, al inicio e incluso a día de hoy, pueda creer que le ha faltado algo de información, la información que él concibe, que hoy todavía siente que no la ha recibido.

Sin embargo, "cuando hace una semana estaba él haciendo unas declaraciones en las que señalaba que nadie del Gobierno se había puesto en contacto con él, enseguida, creo que esa misma tarde, se acabó desmontando esto de que nadie se había puesto en contacto con el señor Clavijo, con lo cual si lo primero que dices va a ser mentira...", señala Caballero.

Igualmente, señala la periodista que estas palabras que terminamos de escuchar del señor Clavijo, son como "una especie de orgullo mal entendido y de victimización, con eso de nos han ninguneado a los canarios".

Da a entender, añade, que "eres como un ciudadano de segunda clase para que venga uno de Madrid a imponer tu criterio, a mí me parece una respuesta, desde luego pobre y poco inteligente por parte de un responsable político que puede reconocer que le ha faltado prudencia a la hora de hacer declaraciones. Y no pasa absolutamente nada, porque todos podemos cometer errores y los cometemos una y otra vez", concluye Caballero.

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