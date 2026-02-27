Urtasun, tajante sobre el emérito: "Me niego a aceptar el relato oficial de que le debemos la democracia a Juan Carlos I"

Los detalles "La democracia en este país se la debemos a los miles de luchadores antifranquistas que dejaron su vida", asegura el ministro de Cultura, a propósito del debate surgido en las últimas horas de si el rey emérito debe volver a España tras desclasificarse los papales del 23-F.

Tras la desclasificación de los archivos del 23-F, 45 años después del fallido golpe, Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, ha asegurado que el rey emérito debe volver a España, abriendo un inesperado debate y poniendo de nuevo en el foco a Casa Real. Desde Zarzuela, trasladan que la vuelta de Juan Carlos I es una "decisión personal", pero que si vuelve "debería recuperar su residencia fiscal en España". Igualmente, desde Casa Real han desdicho a Feijóo señalando que el problema de la vuelta del rey emérito a España son los impuestos (y no el 23F)

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, no quiere entrar en detalles, pero sí asegura que lo importante es que dé explicaciones y justifique las barbaridades que llegó a hacer a lo largo de todos estos años": "Tiene que dar explicaciones y tiene que rendir cuentas", insiste.

Por otro lado, quiere aprovechar esta entrevista en Al Rojo Vivo, para rechazar "ese relato oficial que a veces se instala, y que se ha vuelto a instalar un poco en las últimas horas, de que le debemos la democracia a Juan Carlos I": "Esto no es así. Me niego a aceptarlo", afirma Urtasun.

"La democracia en este país se la debemos a los miles y miles de luchadores antifranquistas que dejaron su vida y su libertad para traer la democracia. A esos es a quienes tenemos que homenajear todos los días. Por lo tanto, lo que sí me incomoda profundamente es que se intente instalar un relato de que le debemos nuestro sistema de libertades a Juan Carlos I, porque esto no es así; se lo debemos a los luchadores antifranquistas", añade el ministro.

No obstante, es cierto, tal como le pregunta Antonio García Ferreras, que "cuando se desclasifican los documentos del 23-F, señalan que la conquista de la democracia es fundamentalmente la conquista del pueblo de España. Luego es verdad que hay actores importantes como son Suárez, Carrillo o el rey emérito. Con estos documentos, lo que está claro es que lo que hemos conocido desclasificado esta semana es que el emérito paró el golpe".

Pero Urtasun insiste: "Sobre el 23-F, lo importante es que se haya desclasificado todo y a partir de aquí habrá tiempo para que los historiadores juzguen y saquen a la luz la verdad de lo que ocurrió.

Pero es verdad, confiesa el ministro de Cultura, que "en las últimas horas alguien ha querido aprovechar esto para volver a ensalzar la figura de Juan Carlos I para decir que es el padre de la democracia española. Y este relato, sinceramente, no lo puedo comprar (...) Un país tiene que tener claro quiénes son sus luchadores y a quién se le debe el sistema de libertades públicas. Y yo no tengo ninguna duda, insiste y concluye el ministro.

