PP y Vox han llegado a un acuerdo en Aragón que recoge puntos como derogar la ley de memoria democrática, aplicar el veto parental y promover la sanidad público-privada. Ignacio Urquizu, diputado del PSOE en las Cortes de Aragón, ha reconocido que ven toda esta situación con "preocupación".

"Vamos a ver qué modelos cogen para los hospitales que hay que poner", ha advertido, reconociendo que siente que "los servicios públicos en Aragón empiezan a correr peligro".

En cuanto en si estaría de acuerdo en que PSOE y PP llegaran a un acuerdo a nivel nacional, Urquizu ha reconocido que, aunque es cierto que los grandes partidos siempre tienen que terminar hablando y llegando a acuerdos, cree que ahora mismo están tan distanciados que "no pueden tener acuerdos programáticos juntos".

Además, ha acusado al PP de "no responder de la misma manera" facilitando gobiernos del PSOE. "No ha habido reciprocidad. Mientras no corrijan ese comportamiento, nos cuesta tener un diálogo sincero con ellos", ha recalcado.