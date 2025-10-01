Urquizu tacha de "anomalía democrática" que no haya PGE: "Es la constatación de que no hay proyecto compartido"

El sociólogo ha recordado que los PGE son la "principal ley" que se aprueba cada año en el Parlamento. "Definen las prioridades", ha señalado, recalcando que es "anómalo" llevar casi mitad de la legislatura sin haberlos aprobado.

El martes 30 de septiembre se cumplió el plazo que marca la Constitución Española para presentar las cuentas por parte del Gobierno sin que llegasen a hacerlo.

Ignacio Urquizu ha destacado la importancia de tener Presupuestos, recordando que se trata del "principal proyecto político que se aprueba cada año" en el Parlamento. "Definen las prioridades y hacia dónde se quiere ir", ha señalado.

Por tanto, ha dejado claro que es una "anomalía democrática" que llevemos casi la mitad de la legislatura sin haberlos aprobado.

Una situación que ha indicado que supone la constatación de que "no hay proyecto compartido" dentro de una mayoría parlamentaria.

