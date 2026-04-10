Urquizu reacciona al comentario racista de Abascal a Juanma Moreno: "Desconoce bastante a la gente que le vota, si lo supiera no diría barbaridades"

El sociólogo ha señalado que cree que Abascal confunde lo que ve en su día a día con "la población en general". "Están perdiendo el contacto con la realidad y no están decidiendo bien estratégicamente", ha destacado.

Ignacio Urquizu ha reaccionado al comentario racista de Santiago Abascal a Juanma Moreno, a quien ha intentado humillar llamándole "Juanma Moruno".

El sociólogo ha destacado que cree que este tipo de acciones no le benefician demasiado. "Si cree que a Vox le votan porque son de extrema derecha, es que no conoce a sus votantes", ha asegurado, señalando que la gente no les vota en España porque haya un 20% de "fascistas o racistas".

"Les votan porque están cabreados", ha explicado, añadiendo que si lanzan mensajes de este tipo tienen más que perder. "Desconoce bastante a la gente que le vota porque si lo supiera no diría lo que dice, que son barbaridades", ha recalcado.

Urquizu ha indicado que Santiago Abascal está confundiendo lo que ve en su día a día con "la población en general". De esta forma, ha destacado que en Vox "están perdiendo el contacto con la realidad" y no están decidiendo bien "estratégicamente".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.