Fernando Berlín reacciona al intento de Abascal de ridiculizar a Juanma Moreno: "Estamos construyendo una política tóxica"

El periodista destaca que hemos aceptado, tanto en España como en otros países, que la tarea de la oposición sea la de intentar "desgastar y humillar" despertando los instintos "más básicos" de la gente. "Es algo peligroso", advierte.

Santiago Abascal ha intentado humillar a Juanma Moreno haciendo un juego de palabras con su apellido para referirse a él como "Moruno". Un polémico comentario sobre el que ha reaccionado Fernando Berlín en Al Rojo Vivo.

El periodista ha lamentado que hayamos aceptado, tanto en España como en otros países, que la tarea de la oposición consista en la "crispación y polarización", en vez de aceptar que el debate político debería centrarse en las propuestas para el país que cada uno ofrece.

"En lugar de eso, intentamos desgastar, humillar y avergonzar utilizando todos los recursos para despertar los instintos más básicos de la gente", ha criticado.

Una situación que ha advertido que puede llegar a ser "peligrosa". "Estamos construyendo una política verdaderamente tóxica", ha indicado.

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