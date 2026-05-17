Urquizu: "Hay una izquierda huérfana y desnortada que busca refugio, que es lo que está a la izquierda del PSOE"

Durante su intervención en el especial de Al Rojo Vivo, el sociólogo ha destacado que, pese a los movimientos electorales, el equilibrio entre bloques sigue siendo parecido al de hace cuatro años.

El sociólogo y analista político Ignacio Urquizu ha reflexionado durante las elecciones autonómicas andaluzas sobre el comportamiento de los bloques ideológicos y el futuro de la izquierda.

Durante su intervención en el especial de Al Rojo Vivo, Urquizu ha destacado que, pese a los movimientos electorales, el equilibrio entre bloques sigue siendo parecido al de hace cuatro años. "La izquierda suma ahora mismo el 40%, cuando hace cuatro años sumó el 37, y es verdad que tiene que entrar a las ciudades", explica.

Asimismo, el analista señala que el comportamiento del voto en ciudades puede ser decisivo en el recuento final, especialmente por la fortaleza del Partido Popular en esos territorios: "En las ciudades, que es donde el PP tiene mucha fuerza, seguramente esos porcentajes se corregirán poco a poco", afirma.

Aun así, considera que el escenario general no apunta a grandes cambios respecto a anteriores elecciones autonómicas: "Los bloques van a estar bastante estables a lo que pasó hace cuatro años".

De esta manera, Urquizu también ha diferenciado claramente entre el impacto de unas elecciones autonómicas y unas generales: "Las generales son otra cosa", ha resumido durante el debate.

"Hay una izquierda huérfana, una izquierda desnostada, que está buscando un refugio", afirma. Según explica, ese refugio estaría apareciendo en formaciones situadas a la izquierda de los socialistas: "El refugio es lo que está a la izquierda del PSOE, con elementos territoriales", añade.

Para el analista, parte de la crisis actual de la izquierda tiene que ver precisamente con un problema de identidad política: "La izquierda, que tiene muchos problemas de identidad, está buscando justamente una y es el territorio", ha zanjado.

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