Ferreras, tras las palabras de Aznar sobre la guerra en Irán: "Es un mentiroso patológico; es el único del trío de las Azores que no ha pedido perdón"

En el aniversario del 11M, Aznar se ha pronunciado sobre la guerra de Irán. Ha dicho que está más que justificado que se intente cambiar un régimen y que España debería estar con sus aliados. Antonio García Ferreras critica estas delcaraciones. En el vídeo, todos los detalles.

Este 11 de marzose cumplen 22 años de los atentados yihadistas de Atocha y 22 años después estamos envueltos de lleno en otro conflicto internacional como es la guerra de Irán después de que, hace más de 10 días, EEUU e Israel atacasen a Irán. El Gobierno de España ha dejado clara su postura: "No a la guerra" y sí al derecho internacional.

Una posición que parece no compartir el expresidente del Gobierno, José María Aznar, que justamente hoy ha vuelto a aparecer y a dar su análisis sobre la guerra de Irán: "Hoy vuelve a aparecer el hombre que nos intentó engañar a todos los españoles con el atentado de Atocha: José María Aznar, que además insiste en que lo que quiere es que desaparezca el régimen de los ayatolás", afirma Antonio García Ferreras para dar paso a sus palabras.

"Creo que está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales, que no las respeta y que además constituye una amenaza para la estabilidad, para la paz y para la seguridad mundial. Y un país como España, en mi opinión, debería estar al lado de los aliados de sus aliados y no al lado de nuestros enemigos o nuestros adversarios", afirma Aznar en Valencia, durante la ponencia 'Geoestrategia en el nuevo desorden mundial'. En el vídeo podemos ver estas palabras.

"Es impresionante. Es el único del trío de las Azores que no ha pedido perdón. Tony Blair y George Bush hijo pidieron perdón por el error y las mentiras de las armas de destrucción masiva y la invasión de Irak. Él sigue igual, en la misma línea", reacciona y critica Ferreras.

"Es un mentiroso compulsivo, creo que se cree sus propias mentiras", añade. Y, encima, ahora "cree que tiene autoridad moral para hacer reflexiones sobre Irán", sostiene Ferreras. A continuación, Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos, responde al expresidente: "Ha dicho que tenemos que estar del lado de nuestros aliados. ¿Quiénes son nuestros aliados, el EEUU de Trump, que quiere volver a la ley de la jungla y enterrar el derecho internacional, o Israel, un país que vulnera los derechos humanos de manera sistemática?".

