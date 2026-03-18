Urquizu analiza el lío y la 'guerra' en Vox: "Cuando un partido se divide, la gente deja de votarle"

El sociólogo Ignacio Urquizu analiza cómo pueden afectar los problemas internos que está teniendo el partido de Santiago Abascal en futuros resultados electorales. En el vídeo, los detalles.

"Todo esto es desconocido para Vox, porque, es verdad que parecía que todo les iba bien, que era todo un momento dulce y, de repente, han entrado en ebullición", afirma el sociólogo Ignacio Urquizu tras conocer más problemas que acechan al partido.

Algunos de los más recientes: los purgados de Vox han dado un paso más para recuperar el partido y exigen la celebración de un congreso extraordinario; García-Gallardo, exlíder del partido en Castilla y León, ha acusado a Abascal de recibir "un tercer sueldo en la cuenta corriente de su mujer" y 'La Razón' ha publicado que Vox estaría monetizando los datos privados de los afiliados vendiéndoles cursos no homologados de sus gurús de ultraderecha.

"Si algo sabemos por la ciencia política, es que la gente penaliza a los partidos que están divididos. Es decir, que si algo se ha visto en las encuestas y en los estudios de opinión pública, es que cuando un partido se divide, la gente deja de votarle y le penaliza", analiza el sociólogo.

Además, subraya el experto que hay algo que también está desgastando ahora mismo mucho a Vox: su posición ante la guerra de Irán: "Hay un 40% de votantes de Vox que no apoyan a Donald Trump y que no lo soportan. Es decir, cada vez que hay una noticia sobre EEUU y Trump, Vox caen las encuestas". Por tanto, "ahora mismo Abascal tiene un problema serio", concluye Urquizu.

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