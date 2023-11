Nuria Tesón, periodista de laSexta explica en Al Rojo Vivo que este 14 de noviembre se espera la salida de Gaza de un segundo contingente de españoles, unas 80 personas. Salah es una de esas personas que ha salido y que habla en nombre de ese primer grupo de palestinos que llegaron a El Cairo y que han vivido los horrores de la guerra Israel-Hamás.

"Ha sido un shock tremendo, físico y psíquico, la población tiene la experiencia de muchos ataques pero esta vez ha sido una aniquilación total, esta vez se ha vencido. ¿Por qué tanto, qué hemos hecho?", afirma Salah.

Añade además que "los gazatíes lo que quieren es que se les entienda que no tienen nada que ver, que son seres humanos como los demás, que no se les acuse, porque Gaza no es terror. El daño ya es eterno. Gaza ha sido una zona endémica de guerra pero como el ave fénix siempre renace, pero éste ha sido un golpe muy duro. No sé hasta dónde van a llegar".