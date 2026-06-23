Tesh Sidi, tajante: "Hasta que no haya nadie imputado en este Gobierno, vamos a seguir en él mejorando la vida de la gente"

La portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, considera que el PSOE debe dar muchas explicaciones, pero considera que este Gobierno merece la pena. En el vídeo podemos ver con detalle y al completo su intervención.

La portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, considera que el PSOE necesita dar explicaciones sobre el que fuera el número tres del partido, José Luis Ábalos, que el Supremo ha condenado a 24 años de cárcel por el llamado mascarillas.

"Creo que en el PSOE tienen que limpiar muy bien y dar muchas explicaciones. El presidente del Gobierno creo que podría haber salido muchísimo antes. Lo mismo que seguimos esperando la rueda de prensa que iba a dar el señor Zapatero y que tampoco ha llegado", afirma la política.

"Y sobre todo, qué se puede hacer para fiscalizar el poder", añade Sidi, recordando que el año pasado se presentaron 10 medidas, siete de ellas de su grupo parlamentario, para poder combatir "la corrupción sistémica, que parece como algo que no tiene solución en este país".

Añade, por ende, que "las soluciones están ahí. El PSOE no ha llevado ni una sola de esas diez medidas ahora mismo a debate parlamentario y tampoco vamos a permitir lecciones del PP porque fue el primero que tumbó la Agencia Anticorrupción".

Ahora bien, pese a estas críticas, la portavoz de Más Madrid asegura que "este Gobierno merece la pena": "Es un gobierno que ha mejorado muchísimas cosas en este país. De hecho, hoy se ha anunciado la ayuda de 2 mil millones de euros a la dependencia y puedo seguir reiterando muchas medidas (...) Pero tampoco podemos mentirle a la gente en el sentido de que el halo de corrupción del PSOE empaña todo debate", admite.

De este modo, y a la pregunta clara de hasta cuándo van a seguir apoyando a este Gobierno, la diputada lo tiene claro: "Hasta que no haya nadie imputado en este gobierno vamos a seguir en ese gobierno mejorando la vida de la gente".

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