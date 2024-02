El teniente de alcalde de Barbate y delegado de seguridad ciudadana, Paco Ponce, ha relatado en Al Rojo Vivo la situación que vive este pequeño municipio de Cádiz en el que los narcos asesinaron hace unos días a dos guardias civiles tras embestirles con una lancha de grandes dimensiones.

Ponce explica que justo en el momento de la tragedia estaba en la zona del puerto junto al jefe de bomberos, coordinando el operativo de emergencias por el temporal y la mala mar. Preguntado sobre si es habitual que las narcolanchas se refugien en el puerto de Barbate con el mal tiempo, Ponce explica que él solo lo ha visto dos veces, esa noche y un par de semanas antes. "No es lo habitual", insiste.

Y aunque no vio el momento preciso en el que los guardias civiles partían del puerto en una pequeña lancha neumática para hacer frente a los narcos, el teniente de alcalde sí vio la embarcación ya en el mar y fue testigo de losgritos en el puerto que jaleaban a los narcotraficantes. "Quiero pensar que esa gente no era consciente de lo que sucedía", ha relatado condenando los gritos contra los agentes. "No representa a Barbate, son unos sinvergüenzas y espero que les identifiquen y que les caiga el peso de la ley en lo que corresponda", añade.

Sobre la situación que viven en Barbate con el narcotráfico, Ponce denuncia que "hay unas nuevas generaciones, gente más joven, que les da igual todo con tal de salvar su 'negocio', por llamarlo de alguna forma a esa actividad ilícita. Van a por todas, son capaces hasta de asesinar a dos guardias civiles en acto de servicio".

Por ello, continúa, desde el ayuntamiento de Barbate se pide medios, más efectivos y que el municipio sea declarado zona de especial singularidad como el Campo de Gibraltar. Todo ello acompañado de un plan socio económico para la gente de Barbate.

Y es que, insiste, el pueblo está es un "inmenso dolor" y están cansados. "Nos piden que luchemos para que haya más medios para combatir esta lacra, cosa que llevamos años pidiendo".

Ponde no ha querido despedirse sin insistir en que "lo que se ve en esas imágenes no representa a la gente de Barbate". "No pueden pagar 23.000 habitantes de este municipio por unos cuantos sinvergüenzas", sentencia el teniente de alcalde.

