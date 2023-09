La tensión se palpa en el Congreso de los Diputados. La sesión de investidura, previsiblemente fallida, de Alberto Núñez Feijóo, ha contado con guiños de agradecimiento del líder del PP a la extrema derecha e incluso murmullos y risas con algunos de los mantras de los que se ha hecho eco el presidente 'popular'.

Uno de ellos ha sido que reúne los apoyos necesarios para ser el próximo presidente del Gobierno, pero ha renunciado a ello por "el precio" de algunos de los grupos parlamentarios, como Junts Per Catalunya.

"Puigdemont quiere un presidente aliado a su empeño. Le da igual si es del PP o del PSOE, a los dos nos ha ofrecido exactamente lo mismo. La única diferencia, por tanto, solo puede radicar en la integridad de los dos candidatos posibles que pueden responderle: usted o yo, señor Sánchez", ha aseverado.

En la misma línea, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que tiene a su alcance los votos para ser presidente del Gobierno, pero no "acepta" pagar "el precio" que le piden para serlo. Un hecho que ha causado la risa de parte de la bancada del Gobierno. Lo cierto es que desde el pasado 23 de julio, tanto Junts Per Catalunya como el PNV se han negado en rotundidad a facilitar un Gobierno de PP y Vox y, en caso de eximir a la extrema derecha de la ecuación, no hay alternativa parlamentaria para poder investir presidente al líder 'popular'.