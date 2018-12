¿Qué pasará tras el 2 de diciembre en Andalucía? Estos son los posibles acuerdos que arroja el pactómetro

ÚLTIMO DÍA DE CAMPAÑA EN ANDALUCÍA

Las encuestas aseguran que el panorama está bastante fragmentado en Andalucía y los pactos serán necesarios. Díaz aspira a gobernar en solitario, pero dice que hablará con todos. Adelante Andalucía habla de bloquear a las derechas, pero Teresa Rodríguez asegura que no gobernará con el PSOE. Desde el PP no quieren hablar de Vox, pero Juanma Moreno afirma que todos los votos serán bien recibidos. Desde Cs subrayan un acuerdo con el PP y no descartan a Vox.