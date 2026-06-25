Tardà defiende la continuidad del Gobierno de Sánchez: "Reivindico la consigna del 'no pasarán' y resisir, porque mientras se resiste siempre hay esperanza"

"El gran pecado es que hubo un intento por parte de un sector del PSOE de entenderse con el independentismo vasco, gallego y catalán. Y esto se paga caro en la España actual todavía", afirma el político republicano.

El que fuera portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, tiene claro que pese a todo el Gobierno de coalición debe seguir. Y así de contundente se ha expresado en Al Rojo Vivo, un día después de que el presidente del Gobierno compareciera en el Congreso de los Diputados para abordar los casos de corrupción y presunta corrupción que afectan al PSOE y de que mostrase su intención de continuar.

"Reivindico la consigna del 'no pasarán' aunque la pancarta esté rota y deshilachada", afirma Tardà. Y lo digo, argumenta, con razones del republicanismo catalán: "Nos costó mucho, mucho, mucho, convencer a nuestros afiliados y a nuestros electores de que era necesario un escenario de diálogo y colaboración con el partido del Partido Socialista Obrero Español. Y nos costó mucho porque teníamos, teníamos personas muy represaliadas".

Así, "nuestra desazón nace en el hecho de comprobar que estamos ante una nueva oportunidad perdida de colaboración de las izquierdas periféricas con el PSOE", afirma el político, señalando que "esto, francamente, es casi un castigo bíblico. Que cuando lo intentamos siempre ocurre algo para que todo se vaya al traste".

Aun así, señala Tardá que hay que reconocer una cuestión: "Si este Gobierno no hubiera tenido los apoyos que tuvo en la investidura, su historial hubiera sido muy distinto. Es decir, según Tardà, "el gran pecado es que hubo un intento por parte de un sector del PSOE de entenderse con el independentismo vasco, gallego y catalán. Y esto se paga caro en la España actual todavía".

En resumen, "reivindico la pancarta del 'no pasarán' y de resistir. Porque mientras se resiste siempre hay una esperanza. La esperanza de que se recupere el sentit (sentido común)", concluye Tardà.