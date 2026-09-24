Tardà, tras conocer que el PSOE negocia con Junts el decreto de vivienda: "Puigdemont necesita entenderse con el Gobierno y creo que los humos de Nogueras se aplacarán"

Tras el desahucio de Maricarmen, el Gobierno y Junts retoman el diálogo para aprobar un decreto de vivienda. El político lo analiza en este vídeo.

El desahucio de Maricarmen ha activado las negociaciones en vivienda para aprobar cuanto antes un decreto. Así Junts y PSOE están retoman el diálogo. El que fuera portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, analiza este movimiento, después, eso sí, de apoyar el mensaje que el actual portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha publicado al respecto en sus redes sociales.

Según Rufián, "Junts no debe ser quien le establezca los límites en vivienda a los demás. Los demás (Gobierno e izquierdas) deben ser quienes después de negociar le impongan a Junts qué hacer con la vivienda". Y si Junts no quiere votarlo, añade el diputado, "que se retraten y que se sigan hundiendo en las encuestas para que jamás un partido al servicio de los buitres inmobiliarios tenga la influencia que esta gente tiene. Ya basta de chantajes de la derecha catalana".

Tardà está de acuerdo con Rufián: "Tanta razón tiene Rufián como cierto es que Puigdemont no puede aterrizar en Cataluña sin un pan debajo del brazo", afirma Tardà. Esto es, "sería demostrar a su padre, a su electorado y al poder municipal y a su electorado más popular, que lo tiene, que tienen una mentalidad tan pragmática como algún día tuvo Convergencia Democrática de Cataluña.

Así, "creo que aún necesita entenderse con el Gobierno español y yo creo que los humos de Nogueras tenderán a aplacarse un poco, porque no puede llegar a Cataluña de vacío", añade Tardà.

Por otro lado, y en cuanto a la cuestión constitucional, Tardà recuerda que "en algún caso en el Parlament de Catalunya ha habido una correlación de fuerzas que ha hecho posible legislar temas de vivienda bajo un prisma progresista (...) Y hay que recordar que de la misma manera que el texto constitucional consagra el derecho a la vivienda, también en el texto constitucional, es muy restrictivo en todo aquello que atañe a condicionar la propiedad privada".

Y dice esto, matiza el político, porque "las pocas leyes que se han hecho con un cariz progresista, el Tribunal Constitucional se las ha cargado", de manera que también, "hemos de saber en qué terreno jugamos. Jugamos en el terreno en el que la propiedad privada está por encima de todo", concluye Tardà. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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