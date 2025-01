Tania Sánchez: "Que el PP haya aceptado que se puede hablar con gente que niega la violencia machista tiene un efecto dramático en estas políticas"

Este 2024, se ha cerrado con el menor número de mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003, cuando comenzó el recuento oficial. Desde entonces, 1.292 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Pese a todo, este pasado año, 47 mujeres y 9 menores han asesinados por violencia de género.

"Hay un elemento que podemos obviar, pero la realidad es que desde hace algunos años, hay partidos políticos con representación institucional y con participación en gobierno autonómicos que niegan la violencia de género", afirma la analista Tania Sánchez, haciendo referencia al partido de ultraderecha, Vox.

"Y este cambio de consenso, que no tiene que ver con la posición de ese partido político, sino con que el la derecha del PP haya aceptado y asumido que se puede hablar y seguir trabajando con gente que niega la violencia de género, tiene un efecto dramático en las políticas (de igualdad y violencia de género) que desde hace 10 años, venían siendo un consenso", añade Sánchez.

Por otro lado, quiere destacar también, en esta intervención, en lo "inadmisible" de que el CGPJ diga que "es muy complicado" proteger a los menores: "No puede ser, no es admisible y es un elemento que el CGPJ debería ponérselo como prioridad. No es admisible que se diga que no se puede priorizar la protección de menores que están en situaciones de violencia de forma preventiva", afirma contundente Sánchez. En el vídeo, al completo su análisis.