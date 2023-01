El sindicalista de CCOO y padre de Yolanda Díaz, Suso Díaz, cree que Sumar logrará contar con "toda la izquierda que existe en el país" para conseguir que la "derecha no vuelva a gobernar". "La izquierda tiene que estar unida si quiere vencer", ha añadido en una entrevista en Al Rojo Vivo durante la presentación de los equipos de trabajo del proyecto de su hija.

Al mismo tiempo, ha insistido en que no es el momento de presionar porque a Sumar le queda mucho trabajo por delante. "Sumar de momento todavía no es nada aunque sabemos que lo va a ser. Habrá que esperar a que se termine todos los grupos de trabajo y tendrán que decidir qué quieren ser de mayor (plataforma o partido). Que no se presione a nadie porque no es el momento de presionar. Hay veces que da la sensación de que hay una crisis donde no la hay", ha explicado.