Gonzalo Bernardos, sobre los incendios: "El 72% del bosque es propiedad privada; hay que involucrar a los vecinos en su cuidado"

Para el profesor de Economía, la solución pasa por la colaboración de los habitantes y por la solidaridad de todo el país. "Una España más justa es la que protege a sus pequeñas poblaciones y hace sostenible la vida en ellas".

El profesor de Economía Gonzalo Bernardos ha reflexionado sobre la devastación que dejan los incendios: no solo arrasan bosques, vidas y economía, también golpean de lleno a la vida en los pueblos.

Como vía de solución, puso el foco en las zonas de propiedad comunal, donde son los propios vecinos quienes se encargan de mantener los montes. Pero advirtió: "El 72% de la superficie forestal en España es privada, y eso obliga a implicar a los habitantes de los pueblos en su conservación".

Además, defiende la necesidad de un país más solidario: "Hay que transferir recursos de las grandes ciudades a los municipios pequeños, para que puedan mantener los bosques limpios y libres de maleza. Todos nos beneficiamos de ese cuidado del medioambiente".

Y concluye: "Una España más justa es la que mira hacia sus pequeñas poblaciones y hace sostenible la vida en ellas".