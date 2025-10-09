Ahora

Sira Rego ve un "punto de partida" el alto el fuego en Gaza: "Se tendría que dirimir el fin de la impunidad"

Los detalles La ministra de Juventud e Infancia ha destacado que le corresponde al pueblo palestino expresar cuáles son sus "límites" y "exigencias", recordando que lo ocurrido es de una "extraordinaria gravedad".

Sira Rego se ha pronunciado sobre el acuerdo entre Hamás e Israel, destacando que el alto el fuego le parece algo "imprescindible y necesario" para poder alcanzar la paz. Por tanto, ha reconocido que lo ve como un buen "punto de partida".

Un momento que ha aprovechado para destacar que hay que tener en cuenta la importancia del pueblo palestino en esta mesa de negociación. "Son los que tienen que establecer las exigencias que estimen oportunas", ha indicado, señalando que ve lo que este pacto con "respeto y cautela".

Para la ministra de Juventud e Infancia hay dos asuntos que son centrales en este acuerdo para la paz. El primero de ellos, es el derecho del pueblo palestino a existir. "Tienen que expresar cuáles son sus marcos y límites, deben formar parte del acuerdo", ha explicado.

Por otro lado, ha resaltado la cuestión de la impunidad, recordando que lo que ha ocurrido es de una "extraordinaria gravedad" que "no tiene precedentes a los largo del siglo XIX". "Lo que ha sucedido es muy grave y se tiene que dirimir el fin de la impunidad y la responsabilidad frente al genocidio", ha señalado.

Sira Rego ha dejado claro que la dimensión del acuerdo de paz, que tiene que ser "justa, duradera y con un alto el fuego permanente", tiene otras muchas coordenadas, insistiendo en que son los palestinos los que tienen que ser protagonistas de este diálogo.

