Sira Rego califica de "inauditas" las palabras de Garamendi sobre Díaz: "Es un gesto de paternalismo que sobra"

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, criticó a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras anunciar la ampliación de permisos por fallecimiento y cuidados paliativos. Garamendi insinuó que Díaz busca beneficio personal, acusándola de estar "en los mundos de yupi". Sira Rego, en Al Rojo Vivo, calificó las declaraciones de Garamendi como "desafortunadas", afirmando que provienen de su "privilegio" y carecen de "consideración y sensibilidad". La ministra de Juventud e Infancia tachó de "inaudito" su planteamiento, subrayando que ganar derechos no debe tratarse así y criticando el paternalismo de Garamendi, sugiriendo que su tono sería diferente si Díaz fuera hombre.

Sira Rego ha reaccionado a estas declaraciones en Al Rojo Vivo, confesando que le parece que Garamendi ha estado muy "desafortunado" en cómo ha planteado este asunto. "Lo hará desde su privilegio", ha señalado.

Para la ministra de Juventud e Infancia es "inaudito" que hable de esta forma, dejando claro que así demuestra tener poca "consideración y sensibilidad", teniendo en cuenta que estamos hablando de que los trabajadores puedan estar en compañía de sus seres queridos en caso de cuidados paliativos, o lo duro que es una situación de fallecimiento.

Por tanto, ha dejado claro que "ganar derechos no se puede tratar desde ese lugar", criticando la manera en la que el presidente de la CEOE ha tratado este tema.

Un momento que ha aprovechado para recalcar que está "fuera de lugar" que hable así de Yolanda Díaz. "Es un gesto de profundo paternalismo que sobra", ha destacado, confesando que está convencida de que el tono "hubiese sido otro" si se hubiese tratado de un hombre.

"Desde su privilegio no le parece bien que los trabajadores tengamos más derechos, que de eso es de lo que se trata", ha zanjado.

