Pablo Montesinos reacciona a las críticas de Garamendi sobre Yolanda Díaz: "Vamos a guardar un poquito las formas y la institucionalidad"

"No me gusta que el máximo responsable de los empresarios hable de esa forma y con este tono de la vicepresidenta", ha asegurado el periodista, tras las críticas que le ha hecho a la ministra de Trabajo después de anunciar la ampliación de los permisos por fallecimiento.

Una vez más, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cargado contra la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, tras anunciar la ampliación de los permisos por fallecimiento: "Es un menosprecio al diálogo social", ha criticado. La vicepresidenta ha anunciado este jueves un Real Decreto Ley que permite ampliar los permisos por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso para cuidados paliativos.

Además, Garamendi ha criticado que este "no es el camino cómo está haciendo las cosas" la ministra y ha indicado en que ya verán qué opinan sobre esta medida: "Nos quiere dar mensajes cada día porque parece que necesita salir en la tele", ha añadido.

Unas declaraciones del presidente de la CEOE que ha criticado el periodista y adjunto a la directora de 'Artículo 14', Pablo Montesinos: "Oiga, es un anuncio de la vicepresidenta del Gobierno. Vamos a guardar un poquito las formas y la institucionalidad, no me gusta que el máximo responsable de los empresarios hable de esa forma y con este tono de la vicepresidenta".

Sobre todo, matiza Montesinos, porque "hay una crítica de los empresarios que sí está bien", que es que Díaz podría haber llamado antes a los empresarios y haberles explicado esta nueva medida para que no se enterasen por laSexta de este anuncio; esto es, "la crítica de fondo puede estar bien, pero el tono y las risas no me gustan absolutamente nada y no es la primera vez que lo hace el señor Garamendi", remata el periodista.

En el vídeo podemos ver al completo su intervención así como los comentarios al respecto de este tema de Antonio García Ferreras y de Pablo Simón. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.