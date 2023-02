Francisco Camps ha negado este martes las acusaciones vertidas por Álvaro Pérez 'El Bigotes', que asegura que no guarda relación de amistad con él. Para demostrar que siempre ha sido muy "afable", el expresidente de la Comunidad Valenciana ha abordado a la periodista Lorento Ochando, asegurando que ambos guardan "una larga tradición de persecución periodística" a su persona.

"Presidente, yo no le he perseguido nunca. Eso sí, le he acompañado a todas las veces que ha ido al juzgado", replica la periodista, negando que haya recibido alguna descalificación por parte de Camps.

"Mi carácter siempre ha sido de afabilidad con todo el mundo", insiste Camps, que defiende la "falsedad" de las acusaciones vertidas por 'El Bigotes'. Antonio García Ferreras no ha dudado en calificar este momento como un "show" por parte de Camps.

Por su parte, Ignacio Escolar, director de eldiario.es, ha dudado acerca de qué es "más terrible", si ver a Camps "decir estas cosas" o "pensar que esta es la persona que manejaba un presupuesto tan grande" como el de la Comunidad Valenciana.