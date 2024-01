El periodista Sergi Sol, ex- director de comunicación Oriol Junqueras analiza desde Barcelona para Al Rojo Vivo qué va a pasar ahora después de que Junts per Catalunya haya votado "no" a la ley de amnistía, a su propia ley. "¿Está en riesgo la legislatura?", le pregunta Antonio G. Ferreras. "Deberíamos creer que no", afirma el periodista. Pero añade que hoy es uno de esos días en los que hay recordar aquel refrán de tantas veces va al cántaro a la fuente... que al final, se rompe.

Ahora bien, confiesa que "debemos tener claro de que Puigdemont está encantado con esa situación, ese protagonismo es impagable y esa proyección de que tiene a todo el mundo en vilo es una situación en la que se siente cómodo".

Confiesa que, para él, "Puigdemont se ha metido en una callejón sin salida" y va a tener que "como mucho, operar algún tipo de cambio cosmético que pueda vender a su parroquia para decirles lo de siempre: que el otro indep, el de Junqueras es muy dócil y que él es un tipo muy firme y que no se rinde ante nadie", asegura Sol.