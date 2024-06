En el caso de que haya una repetición electoral en Cataluña, porque finalmente no haya habido un acuerdo entre PSC y ERC, estos últimos hoy por hoy, no tendrían candidato, porque ni Oriol Junqueras ni Marta Rovira pueden presentarse. El periodista Sergi Sol asegura que "ERC está en la peor de las situaciones posible, está en una coyuntura muy difícil".

"No creo que ERC tenga un interés particular en ir a elecciones. Para Nada. Quien tiene interés en ir a elecciones es exclusivamente Carles Puigdemont. Y yo creo que el PSC no tiene miedo en volver a ir a elecciones porque está en un ciclo electoral buenísimo", asegura Sol.

Por lo que, tal como añade el periodista, "en estos momentos estaría más condicionado es ERC y más aún con la polarización que se presupone". No obstante, Sol cree que habrá repetición electoral en Cataluña pues señala que "difícilmente habrá un acuerdo entre ERC y PSC". En el vídeo podemos ver al completo este análisis.