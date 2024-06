¿Qué va a pasar finalmente en Cataluña? ¿Sería investido Salvador Illa? ¿Habrá repetición electoral como quiere Carles Puigdemont? ERC es quien tiene la llave del govern. El profesor y analista de laSexta Joan Coscubiella analiza esta situación en Al Rojo Vivo: "En términos racionales a ERC le interesa investir a Salvador Illa (ERC) porque para ERC sería un suicidio, y le interesa también en su pugna con Junts".

Sin embargo, asegura que "ERC tiene históricamente un problema y es que cada 10-15 años entra en una fase de autolesión. Y no sé si estamos en ese momento", sostiene el profesor. Además y según lo pasado en Barcelona, en que finalmente ERC suspendió la votación de la militancia, aplazando su entrada en el gobierno de Joan Collboni (PSC) por las negociaciones para la investidura a la Generalitat, "pone de manifiesto la situación que tiene ERC ahora mismo, y es que está partida", sostiene.

Sin embargo, hay que recordar -asegura Coscubiella- que ERC suele renacer de sus cenizas. Por ejemplo, Junqueras se hizo cargo del partido después de una gran crisis. Resurgió de sus cenizas, creció y fue elemento clave en la política catalana, "pero de golpe y porrazo le entra el síndrome de Peter Pan. No quiere crecer, se siente muy acomplejado por Junts e intimidado y hace cosas tan increíbles como darle la mesa del Parlament a Junts", finaliza el profesor, quien cree, no obstante, que finalmente habrá investidura: "Bueno esto lo creo ahora, esta tarde no sé".