El periodista Sergi Sol mantiene que habrá de nuevo elecciones en Cataluña ya que no cree que ERC vaya a facilitar una investidura de Salvador Illa (PSC), más aún tras tener Junts la Mesa del Parlament. "Josep Rull (Junts) tiene la potestad de controlar los tiempos y es evidente que Puigdemont es el más interesado en forzar una repetición electoral", asegura el periodista.

Porque aclara que "Puigdemont no puede ser investido" porque no le dan los votos (necesitaría los votos del PSC), por lo tanto "lo que Puigdemont necesita imperiosamente son nuevas elecciones y eso es lo que va a buscar. Y estando Josep Rull es evidente que lo que quiere es que Illa vaya primero a la investidura para no dar posibilidad a un recorrido o a una negociación que pudiera llegar a un acuerdo.

Es por ello, asegura Sol que "difícilmente se va a producir un acuerdo (entre PSC y ERC)" y más "cuando cada vez que se habla de la financiación de Cataluña hay ese tipo de ofensas por parte de España, y en particular de la derecha". En el vídeo podemos conocer más información.