Monrosi reflexiona sobre Zapatero: "De momento no existe lo que sí existía en el caso Cerdán, que puso al Gobierno al borde del precipicio: vídeos, imágenes..."

El periodista José Enrique Monrosi destaca que el Gobierno sí está preocupado por la imputación del expresidente Zapatero y explica los dos motivos clave por los que existe una "preocupación extrema".

Ante la imputación del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, asegura el periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, que "evidentemente el presidente del Gobierno no está tranquilo ni se está fumando un puro, ni le da igual todo, ni está completamente ajeno a lo que está pasando".

De hecho recuerda que la semana pasada, ya informó de que tanto en el PSOE como en el Gobierno "están conteniendo la respiración hasta el 2 de junio [día en que declara ante el juez Zapatero]" y a día de hoy, "la situación sigue siendo la misma".

Es decir, según detalla Monrosi, "hay una preocupación extrema: están muy preocupados porque esa línea de puntos que traza el juez realmente llegue a constatar que más allá del comportamiento presuntamente delictivo del expresidente, haya habido alguna fuga legal, alguna grieta en el Consejo de Ministros y en el Gobierno, y por eso ahora están obsesionados en intentar acreditar que el rescate de Plus Ultra se hizo conforme a la ley".

Y en segundo lugar, añade, la segunda preocupación es que "o bien en el sumario o en los registros policiales de la semana pasada de alguno de los teléfonos móviles incautados, salgan pruebas que ya sí acrediten lo que de momento no está acreditado".

Porque, tal como refiere el periodista, "como venimos comentando en los últimos días, no existe ahora mismo, a falta de ver el sumario, lo que sí existió en el tema Cerdán que puso al Gobierno al borde del precipicio, que son documentos, transcripciones de de WhatsApp, fotografías, videos... Eso todavía no existe".

Pero en el Gobierno sí, insiste Monrosi, sí están preocupados porque en algún momento Zapatero no tenga coartada porque haya alguna conversación directa que sí lo termine de acorralar. En el vídeo podemos ver al completo esta intervención de Monrosi.

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