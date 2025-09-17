Santiago Martínez Vares analiza la exigencia de Junts de catalán en empresas: "El verdadero problema de Junts se llama Alianza Catalana"

En Al Rojo Vivo, el analista ha interpretado este movimiento de Junts como un giro estratégico: "Veníamos del 'mearan sangre' de Puigdemont por cada ley que aprueben y ahora han pasado al 'en octubre pasarán cosas'".

Junts ha anunciado este martes un pacto con el Gobierno para reformar la ley y obligar a que los trabajadores de atención al cliente de empresas con más de 250 empleados puedan atender también en catalán.

En Al Rojo Vivo, Santiago Martínez-Vares ha interpretado este movimiento como un cambio de estrategia del partido: "Veníamos del 'mearan sangre' de Puigdemont por cada ley que aprueben y ahora han pasado a decir 'en octubre pasarán cosas'".

Martínez-Vares ha recordado que "el otro día, con la reforma de la jornada laboral, Junts le puso las largas a Sánchez y hoy vuelve a colocarlo frente al espejo con esta ley de consumo. Le recuerdan que sus siete votos valen mucho, lo suficiente como para imponer que todas las empresas tengan que atender en catalán".

Para Martínez-Vares, el verdadero problema de Junts no está en el Congreso, sino en Cataluña: "Se llama Aliança Catalana y se llama inmigración. Ahí está la clave de esta legislatura, porque Junts sabe que Aliança se está desangrando y la única forma de frenarla es forzar un adelanto electoral".

Y ha concluido: "Por lo tanto, creo que Junts ha cambiado de pantalla. Está en un escenario distinto al del 'somos más' y aquel pasado 23 de junio".